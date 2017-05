Tarek Benattia : Découvrez le visage de la nouvelle belle-soeur de Nabilla !

Que c'est beau, l'amour ! Durant le mois de mai, de nombreuses starlettes de la télé-réalité réalisent leur rêve en clamant haut et fort leur amour. Après le mariage de la Marseillaise Anaïs Camizuli et Sultan il y a quelques jours, c'est au tour du petit frère de Nabilla, Tarek Benattia (21 ans tout rond), de célébrer ses noces avec la femme de sa vie. Et si on ignorait jusqu'à présent tout de sa promise, on sait désormais à quoi elle ressemble !

Vendredi 19 mai – quelques jours à peine après son anniversaire le 17 mai –, le jeune homme a profité de sa journée pour s'entourer de ses proches afin de célébrer le premier jour du reste de sa vie. Alors que Nabilla a vendu la mèche en partageant de nombreuses informations auprès de sa communauté sur Snapchat, elle n'était en définitive pas la seule : sur Twitter, de nombreux internautes ont partagé des photos exclusives de ce mariage surprise.

La célèbre bimbo connue pour sa phrase "Non mais allo quoi ?" a du souci à se faire car cette nouvelle Benattia dont on ne connaît pas encore l'identité semble être une bombe. La magnifique brune, méconnue du grand public, a affiché son grand sourire sur les nombreux clichés qui la montrent vêtue de sa robe de mariée.

Quid de Milla Jasmine, l'ex supposée du jeune homme ? À l'annonce du mariage, la jeune femme n'a pas hésité à le féliciter : "Félicitations à Tarek pour son mariage. Plein de belles choses...", a-t-elle déclaré avant d'affirmer que leur relation n'avait jamais été qu'une rumeur : "Et stop les rumeurs. Tarek a toujours été le petit frère de Nabilla ET donc mon amie par la suite. Nous étions proches... Certes, ça semblait ambigu mais cela ne l'a jamais été."