Nabilla Benattia enceinte de Thomas Vergara : Leur grande décision pour le bébé

C'est officiel, Nabilla Benattia est enceinte de son premier enfant. Son fiancé Thomas Vergara et elle ont annoncé l'heureuse nouvelle à l'occasion d'une interview pour nos confrères de Paris Match. Le couple est aussi revenu sur sa décision de partir vivre à Londres et a révélé qu'il quitterait prochainement la ville pour une autre destination.

Après l'affaire du coup de couteau, les amoureux sont partis en vacances au Brésil. Et c'est à leur retour en France qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus vivre à Aix-en-Provence. "Nous étions pris au piège. On nous arrêtait pendant des heures pour des selfies", a notamment confié l'ancienne candidate de télé-réalité. Du jour au lendemain, Nabilla et Thomas ont donc pris la décision de faire leurs cartons et de partir vivre à Londres afin d'être plus tranquilles. Et ils ne l'ont pas regretté.

Mais aujourd'hui, la belle brune de 27 ans – qui a lancé sa marque de cosmétiques et bientôt de maillots de bain – et son homme souhaitent une fois de plus déménager. Les futurs parents comptent en effet élever leur bébé à Dubaï et le Marseillais de 32 ans a expliqué pourquoi : "Là-bas, les écoles sont excellentes. La drogue, l'alcool... ça n'existe pas." "Nous avons déjà repéré une maison avec un bout de plage à nous. Et plein de chambres. Je pense que ma grand-mère Livia vivra avec nous", ajoute Nabilla. Sa maman Marie-Luce est également la bienvenue si elle désire emménager avec eux.

L'intégralité de l'interview de Nabilla Benattia et Thomas Vergara est à retrouver dans le magazine Paris Match du 11 avril 2019.