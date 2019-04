Nabilla Benattia enceinte de Thomas : "Nous calculions tout"

Les rumeurs allaient de bon train ces dernières semaines et elles viennent d'être confirmées par les principaux intéressés. Interviewés par nos confrères de Paris Match, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant !

La jeune femme de 27 ans n'en revient pas du chemin que Thomas et elle ont parcouru ces dernières années. Alors qu'elle a fait de la prison pour avoir poignardé celui qui est depuis devenu son fiancé, Nabilla Benattia a su se reconstruire et lui faire oublier le passé : "Nous avons grandi ensemble ! Ce fut un long chemin. Aujourd'hui, nous essayons d'être des personnes meilleures, pour notre enfant." Un bébé que le couple désirait de tout son coeur depuis octobre dernier comme l'a expliqué le beau brun de 32 ans : "Depuis octobre, nous calculions tout ! Ça ne marchait pas, nous ne comprenions pas. Nabilla faisait un test de grossesse tous les jours ! Quand c'est enfin arrivé, nous étions comme des fous."

Nabilla et Thomas pensent déjà à l'avenir et au moment où leur enfant les questionnera sur l'affaire du coup de couteau. "Nous utiliserons ce drame pour lui prouver qu'il a des parents forts, qui ont fait face à toutes les épreuves. Et quand tout lui semblera insurmontable, nous lui dirons : 'Si on a réussi, tu peux réussir aussi'", a confié l'ancienne star de télé-réalité.

Le Marseillais a ensuite précisé que "ça n'aurait jamais dû se passer". "Nous espérons juste, pour nous, pour notre enfant, que les gens comprendront que nous avons évolué", a-t-il conclu.

L'intégralité de l'interview de Nabilla Benattia et Thomas Vergara est à retrouver dans le magazine Paris Match du 11 avril 2019.