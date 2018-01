Nabilla change de régime et jette ses fourrures : Son choix inattendu !

Depuis ses débuts à la télévision et son fameux "Allô", Nabilla a bien changé. Sur les réseaux sociaux, elle a annoncé un grand changement dans sa vie. La jeune femme est sur le point voir son quotidien bouleversé. En effet, la compagne de Thomas Vergara a révélé à ses fans qu'elle était en train de devenir... végétalienne.

Sur Snapchat, la jolie brune de 25 ans a indiqué que son avis sur le sujet avait changé depuis qu'elle avait vu plusieurs reportages, "notamment sur Netflix", sur le sujet. "Franchement j'ai été déçue des idées reçues, de tout ce qu'on a pu me dire depuis le début... Je me rends compte que c'était faux. Il n'y a pas mieux que les produits qui viennent directement de la terre", a-t-elle poursuivi. En bref, Nabilla est "dans une grosse réflexion" et elle est bien décidée à "ne plus consommer du tout de viande ni de poisson".

Un discours qu'elle tient également sur Twitter. En effet, la candidate de télé-réalité a révélé avoir "ouvert les yeux sur beaucoup de choses", notamment sur le fait que "manger de la viande, ça favorise le diabète, le surpoids, le cancer..." Notons toutefois que si elle change radicalement d'alimentation, Nabilla porte toujours de la fourrure, comme certains internautes l'ont fait remarquer.

"Rome ne s'est pas faite en un jour", a-t-elle répliqué. D'ailleurs, celle qui se prélassait en bikini à l'île Maurice il y a quelques jours a assuré vouloir jeter, offrir ou vendre ses vêtements de fourrures dans le but de "reverser l'argent à une association animalière". Un grand changement s'annonce pour 2018...