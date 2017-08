Nabilla amoureuse : "On sait tous que Thomas est peut-être mon futur mari"

Le 28 août prochain (à 18h15), NRJ12 dévoilera la nouvelle télé-réalité avec Nabilla et Thomas Vergara, Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie. Un programme grâce auquel les téléspectateurs pourront observer les amoureux loin de leur confort habituel. À quelques jours de la diffusion du programme, les lovers ont accordé une interview au site TVMag.

Ne pouvant pas spoiler ses aventures, le duo a en revanche accepté d'évoquer sa vie privée. Et depuis qu'ils habitent à Londres, loin des fans et des regards indiscrets, ils sont aux anges ! Thomas qui déclare être très heureux et plus soudé que jamais à Nabilla depuis son aventure australienne, explique : "Ça nous a changé la vie. Ça nous a permis de nous reposer, surtout. On peut y vivre normalement tout en continuant à travailler. En France, ça commençait à être insupportable. Là, ça nous a permis de nous retrouver, nous reconstruire. On a repris la vie de M. et Mme Tout-le-monde, et ça nous fait du bien. On a pu retrouver cette stabilité qui nous manquait."

Anonyme en Angleterre, Thomas confie être tout de même très fier de voir son prénom figurer au générique du programme – la précédente télé-réalité sur le couple était intitulée Allô Nabilla. "Je ne l'ai pas demandé. Je suis content, ça me fait plaisir, mais je ne m'y attendais pas. J'ai découvert ça le jour de la conférence de rentrée", déclare-t-il.

Quant à la belle brune qui a récemment affiché son corps de sirène sur Instagram, elle ajoute, amoureuse et fière : "Pour moi, c'était logique. Il est aussi connu que moi. On sait tous que c'est peut-être mon futur mari, mais, en tout cas, c'est mon fiancé. Donc il a sa place dans l'émission autant que moi. Je trouve que c'est valorisant."

Alors, à quand le mariage ? Le suspense reste entier mais on compte sur eux, le moment venu, pour qu'il soit filmé !