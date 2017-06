Nabilla dans Orange is the new black : La vérité sur sa scène !

En décembre dernier, Nabilla s'envolait vers les Etats-Unis pour "un énorme projet". Sur place, la chérie de Thomas Vergara a tourné une scène pour la série Orange is the new black diffusée sur Netflix, rien que ça ! Six mois plus tard, la jolie brune devrait enfin faire son apparition à l'écran, dans la saison 5.

Seulement, pas de Nabilla dans les 13 épisodes qui sortiront vendredi 9 juin... Un attaché de presse de la série a alors levé le voile sur le sujet auprès de nos confrères de Purebreak. "Elle a effectivement visité les plateaux de tournage et en a profité pour tourner une scène qui est en fait un bonus mais qui ne fait pas partie de la série", a-t-il alors expliqué.

De son côté, Nabilla a partagé la scène en question sur Twitter. Sur cette vidéo d'un peu plus de deux minutes, l'ex-candidate de télé-réalité qui a récemment sorti un nouvel ouvrage baptisé Inclassable joue le rôle d'une nouvelle détenue, en prison pour avoir "tuer son copain à mains nues". Un clin d'oeil à la fameuse phrase l'ayant rendue célèbre "Allô ? Non mais allô quoi ! T'es une fille t'as pas de shampoing ?" a même amusé les internautes.

"Les meufs d'Orange is the new black me prennent la tête !! Trop contente d'avoir tourné avec les actrices de la série Netflix", a-t-elle précisé dans la foulée sur le site de micro-blogging.