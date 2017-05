Nabilla "inclassable" : L'icône de la télé-réalité sort un nouveau livre !

Le 14 avril 2016, Nabilla Benattia proposait au grand public de découvrir sa vie intime au travers d'une autobiographie nommée Trop vite, parue aux éditions Robert Laffont. Un an plus tard, grisée par ce premier succès en librairie qui lui a valu quelques railleries, la chérie de Thomas Vergara s'apprête à sortir un nouveau livre !

En effet, comme la star de télé-réalité de 25 ans l'a annoncé sur ses réseaux sociaux très suivis en ce début de mois de mai, elle sortira le 24 mai prochain un livre intitulé Inclassable. Dans celui-ci (publié cette fois chez Michel Lafon), Nabilla a décidé de révéler à son public les petites recettes qui lui permettent de rester au top !

"Entre humour et glamour, ce livre est un condensé des petites recettes pour capter les tendances, maîtriser comme personne les réseaux sociaux (comment faire le meilleur selfie, gérer un bad buzz), adopter les looks qui vous valorisent... Le tout agrémenté de photos et d'illustrations inédites, de tutos et de questionnaires. Reine du buzz, Nabilla vous apprend à faire de votre quotidien un événement ! (...) Après s'être dévoilée dans une autobiographie à succès (Trop vite, Robert Laffont, 2016), elle livre aujourd'hui ses conseils pour, comme elle, arriver et, surtout, rester sur le devant de la scène", peut-on lire sur le site de la FNAC.

Un futur must have, à n'en pas douter !