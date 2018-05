Nabilla femme fatale et chic : Elle charme les internautes !

Nabilla a une vie bien remplie ! Après son apparition remarquée au Festival de Cannes 2018 et son passage dans Touche pas à mon poste le 21 mai dernier, l'ancienne star de la télé-réalité est retournée à Londres. Pour une nouvelle virée dans la capitale anglaise, elle s'est illustrée dans un look qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.

C'est sur son compte Instagram que Nabilla a présenté son tout nouveau look ce 30 mai 2018. Très féminine, la jolie brune s'était glissée dans un crop top rouge et dans un pantalon taille haute. Elle avait finalisé le tout avec un trench et des chaussures à plateforme. Grâce à cette tenue, la jeune femme de 26 ans n'est pas passée à la soirée organisée par la marque Revolve où elle était invitée.