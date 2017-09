Nabilla fond en larmes en direct : Ses belles retrouvailles avec Ayem Nour

Séquence émotion dans le Mad Mag (NRJ12) ! C'était les grandes retrouvailles entre Ayem Nour et Nabilla. Cette dernière, venue faire la promotion de leur émission Les Incroyables Aventures de Thomas et Nabilla en Australie, n'a pas réussi à retenir son émotion.

Sobrement habillée d'un pantalon noir et d'un top blanc, Nabilla est à peine rentrée sur le plateau qu'elle s'est immédiatement réfugiée dans les bras de son amie. Visiblement émue, la jeune femme de 25 ans, qui a fait le déplacement avec son chéri Thomas Vergara, a, quelques secondes plus tard, fondu en larmes.

"Ça me rappelle trop de bons souvenirs", a-t-elle tout d'abord confié. Ayem Nour a ensuite expliqué : "On a été très copines, on a vécu une grande histoire toutes les deux et on ne s'est pas vues depuis longtemps." Puis, à Thomas, elle a déclaré avec beaucoup de tendresse : "Elle [Nabilla,ndlr] a eu beaucoup de mal à trouver l'amour et je pense que tu es le seul qui lui as fait trouver l'amour. Je te félicite pour ça. Je sais que ce n'est pas facile de la supporter au quotidien."

L'émotion toujours palpable, la maman du petit Ayvin (1 an) a ensuite précisé : "On ne va pas mentir, il y eu des problèmes entre nous. Mais c'est comme ça quand on s'aime, souvent il y a des petits soucis." Entre les deux femmes qui se sont rencontrées en 2011, tout semble donc aller pour le mieux.

Mardi 19 septembre, dans le Mad Mag, Ayem Nour avait prévenu que ce moment serait fort : "Ce sera nos grandes retrouvailles parce que ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vues toutes les deux. Très honnêtement, ça va me faire bizarre. C'était comme une petite soeur pour moi, donc c'est vrai que ça me fait bizarre. En plus, j'ai vu qu'elle avait mis plein de messages très sympas sur les réseaux sociaux."