Ayem Nour : Ses tendres confidences sur Nabilla Benattia !

La journée s'annonce chargée pour Nabilla Benattia. À l'occasion de la promotion de son émission Les Incroyables Aventures de Thomas et Nabilla en Australie (NRJ12), la belle brune de 25 ans sera sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), mais ce n'est pas tout : elle est également attendue dans le Mad Mag ! L'occasion de retrouver son ancienne meilleure amie Ayem Nour.

"Ce sera nos grandes retrouvailles parce que ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vues toutes les deux. Très honnêtement, ça va me faire bizarre. C'était comme une petite soeur pour moi, donc c'est vrai que ça me fait bizarre. En plus, j'ai vu qu'elle avait mis plein de messages très sympas sur les réseaux sociaux", a admis l'animatrice. Et d'ajouter qu'elle est "très heureuse de la retrouver", un sentiment qui, on en est certain, est partagé.

Pour rappel, Ayem Nour et Nabilla Benattia se sont rencontrées peu de temps après la sortie de la maman d'Ayvin (1 an) de la Maison des Secrets de Secret Story 5. Si, très complices, elles ont fait les quatre cents coups durant plusieurs années, les deux jeunes femmes ont fini par prendre des chemins différents.

Pour autant, Ayem n'a jamais cessé d'avoir de l'affection pour elle. "Quand j'ai aimé, j'ai du mal à désaimer", a-t-elle confié.