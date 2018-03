Nabilla "méconnaissable": Son nouveau visage intrigue

Avec près de 3 millions d'abonnés Instagram, Nabilla y est une des stars de télé-réalité françaises les plus suivies ! Elle les gâte avec une série de selfies révélant un nouveau look. Ses admirateurs sont surpris mais sous le charme...

Nabilla mène la belle vie de l'autre côté de l'Atlantique ! Après les Bahamas et Miami, la bombe de 26 ans et son fiancé Thomas Vergara ont posé leurs valises à Los Angeles. Nabilla invite ses 2,8 millions de followers à la rejoindre par le biais des réseaux sociaux et y a dévoilé son nouveau visage.

"Magnifique", "trop belle ça change", "Méconnaissable", peut-on lire en commentaire de ses dernières publications. Les fans de Nabilla expriment ainsi leur surprise à la découverte des cheveux ondulés de la star révélée par son apparition dans L'amour est aveugle en 2009. Certains soulignent une ressemblance avec une autre superstar, Kim Kardashian et les actrices Jessica Alba et Lisa Rinna.

C'est avec ce "nouveau visage" que Nabilla a participé à une séance photo pour le magazine de mode QPMag, dans un décor vintage.