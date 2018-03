Nabilla divine en maillot au milieu des cochons : Une future mariée au top !

Après une petite halte à Miami afin de faire des essayages pour une robe de mariée chez un créateur, Nabilla et Thomas ont décidé de s'envoler pour les Bahamas !

Une fois sur place, plus précisément dans les îles Exumas, la bombe de 26 ans a vite enfilé son plus joli maillot afin de faire connaissance avec le faune locale. Aussi, qu'elle nage ou barbote au milieu des tortues, des raies, des requins ou même des célèbres cochons nageurs de Big Major Cay, Nabilla n'a évidemment pas oublié d'immortaliser son aventure dans ses stories Instagram afin de tenir ses nombreux fans au courant de ses activités au soleil.

Bien entendu, les internautes ont été nombreux à saluer Nabilla pour sa plastique irréprochable, notamment lorsqu'elle a publié un cliché d'elle en train de bronzer tranquillement à l'avant d'un bateau. "C'est magnifique, profites-en bien !", "Tu es une bombe atomique", "Irrésistible... Divine... Sublissime...", "Une dreaming girl qui croit en ses rêves et nous sommes (ses petits shampoings) fière d'elle. On t'adore Nab' et continue à croire en tes rêves", "La plus belle sirène de la plage", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Dans ses stories, Nabilla, plus amoureuse que jamais puisqu'elle a prévu de se marier dans quelques mois, n'a évidemment pas non plus oublié de prendre la pose avec son chéri Thomas Vergara alors que le couple avançait sur une plage déserte de sable blanc... Le rêve !