Nabilla toujours aussi amoureuse de Thomas : "Ma plus belle histoire"

Mercredi 15 août 2018, c'est une Nabilla Benattia fleur bleue qui est apparue sur les réseaux sociaux. En voyage en Grèce avec son chéri Thomas Vergara, l'ancienne starlette de télé-réalité lui a clamé son amour. C'est sur Instagram que la belle brune de 26 ans a publié une photo complice de leur couple sur la plage, en train de prendre un bain de soleil. Si cela ne suffisait pas pour amadouer ses quelque 2 millions d'abonnés, Nabilla a accompagné sa publication d'une légende pleine de tendresse : "Je t'aime d'amour pur, ma plus belle histoire, ma plus belle rencontre, l'homme que j'aime ... le reste tu le sais. TDS je t'aime simplement..."

Une déclaration qui survient après que Thomas a été victime d'un accident de scooter sur l'île de Mykonos où ils séjournent. Sur Snapchat, le jeune homme a donné de ses nouvelles : "Je me suis fracassé partout, je suis brûlé partout. Trop triste, j'ai glissé sur au moins sept ou huit mètres le scooter est mort. C'est des belles vacances on relativise (...) l'essentiel c'est d'être en bonne santé, il y a pire dans la vie j'aurais pu mourir. Profitons des vacances il nous reste encore dix jours."

Pour rappel, Nabilla et Thomas se sont rencontrés sur le tournage des Anges 5 en 2013. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Malgré une violente dispute survenue en 2014 - qui a eu pour conséquences de mener Thomas aux urgences et, par la suite, Nabilla derrière les barreaux -, les tourtereaux en sont ressortis plus soudés et amoureux que jamais. Ils se sont désormais installés à Londres et se sont reconvertis en tant qu'influenceurs.