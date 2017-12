Nadège Lacroix : Pervers narcissique, escorting, SDF.... Elle se livre !

Lundi 11 décembre 2017, Nadège Lacroix fera son grand retour à la télévision dans La Villa des coeurs brisés 3, sur NT1. Pour l'occasion, Public est allé à sa rencontre afin de revenir sur son aventure, mais aussi sur ses galères dans sa vie privée.

Après avoir confié que Gabano, avec qui elle s'est mise en couple pendant le tournage, était très "intelligent et sympa", la gagnante de Secret Story 6 (TF1, en 2012) a expliqué qu'elle voulait un homme "fun, droit, avec du caractère, ouvert d'esprit, élégant, gentil". Un homme bien loin de l'un de ses anciens petits amis qui l'a fait terriblement souffrir : "Il était de dix ans mon aîné (...). J'aurais été capable de tout pour lui, mais il s'est révélé être un pervers narcissique qui m'a coupée de tout mon entourage et qui a fini par devenir violent verbalement et physiquement. J'ai mis un an et demi à m'en séparer, c'était très dur." C'est grâce à une collègue que la Suissesse a pu rebondir.

Elle est ensuite revenue sur son enfance difficile, marquée par ses grosses tensions avec sa maman : "Elle m'a mise à la porte quand j'avais 16 ans, parce que mon côté rebelle perturbait son couple avec l'homme qu'elle avait choisi. Je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien, à dormir dans la rue, à devoir trouver un job et m'assumer (...). On est restées sept ans sans se parler et c'est grâce à Secret Story qu'on a renoué les liens." Et de conclure sur les rumeurs d'escorting dont elle fait l'objet : "C'est n'importe quoi. Je ne souhaite absolument pas entrer dans ces polémiques et parler de choses que certains inventent par jalousie."

L'intégralité de l'interview de Nadège Lacroix est à retrouver dans le magazine Public en kiosques ce vendredi 8 décembre 2017.