Nadia Farès transportée dans le temps pour ses 43 ans avec Estelle Lefébure

Le temps semble n'avoir aucune prise sur la jolie Nadia Farès. L'actrice, qui n'a pas pris une ride, a fêté ce mardi 20 décembre ses 43 ans. L'occasion pour la jolie brune de réunir ses plus proches amis pour une soirée endiablée. Celle qui aurait dû incarner Dalida dans le film qui lui est consacré a publié une vidéo souvenir de l'événement sur sa page Instagram.

Une séquence attendrissante qui fait la part belle à ses talents de chanteuse puisqu'elle entonne gaiement une version a capella du sempiternel "Happy Birthday" avant de remercier son ami Bruno Ledoux, célèbre collectionneur et homme d'affaires, de lui avoir prêté son somptueux appartement d'inspiration napoléonienne.

"Merci Merci Merci Bruno Ledoux pour cette exceptionnelle soirée d'anniversaire qui nous a tous transportés dans le temps. Merci à tous les ami(e)s et à ma Priscilla de la Forcade", a écrit la comédienne qui s'est dite "reconnaissante" et "chanceuse" de cet "anniversaire à Paris". La jolie Estelle Lefébure était aussi de la partie et a publié un cliché sur sa propre page Instagram. "À propos d'hier soir. Joyeux anniversaire ma Nadia adorée", s'est-elle réjouie.

Nadia Farès, qui a eu deux enfants avec son mari Steve Chasman, est de retour en France depuis plusieurs mois pour relancer sa carrière. Elle a notamment joué dans la série Marseille et on l'a croisée récemment à l'avant-première du film de Nicolas Bedos, en compagnie de sa copine Doria Tiller.