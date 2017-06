Nagui accusé de racisme après une blague : "C'est très tendu maintenant !"

Lundi 12 juin 2017, Nagui a tenu à remettre les pendules à l'heure dans son jeu Tout le monde veut prendre sa place sur France 2.

Alors qu'il échangeait à propos de différentes cultures avec un candidat prénommé Aurèle – en couple avec une jeune femme japonaise appelée Koko –, l'animateur de 55 ans s'est rappelé d'une minipolémique datant du mois dernier : on lui avait reproché d'avoir tenu des propos racistes dans N'oubliez pas les paroles face à une candidate ayant choisi de chanter en japonais.

Désireux de revenir sur cet incident, Nagui a expliqué ce lundi : "J'ai fait une vanne dans N'oubliez pas les paroles. Vous savez, quand on chante en anglais sans connaître l'anglais, on dit qu'on fait du yaourt. Là, il y avait une candidate qui chantait du japonais et qui m'a dit 'Par moment, je ne comprenais pas ce que je disais !', je lui ai dit 'Ah bon ? Vous chantiez en sushi !'. Et là... J'ai reçu une volée de bois vert ! 'Oui, vous n'êtes qu'un raciste, pour vous le japonais, c'est le sushi !' Non ! C'était juste une vanne, j'ai juste cherché un plat... Je le ferai plus !" Et d'analyser : "C'est très tendu maintenant ! Dès qu'on fait une vanne qui joue sur les origines, les pays ou les religions, il faut tout de suite dire 'Non non, je vous assure moi-même je suis arabe !' Non ! C'est une vanne, quoi !"

