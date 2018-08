Nagui amoureux de sa femme : Il fait taire les rumeurs de séparation

Nagui est un homme heureux et il le prouve. Alors qu'il y a quelques jours il retrouvait son grand ami Didier Deschamps au stade monégasque pour assister au match de Ligue 1 qui opposait Lille à Monaco, l'animateur phare de France 2 profite de ses derniers jours de vacances dans le Sud de la France où il a passé le plus clair de son temps cet été. Et c'est en compagnie de sa femme Mélanie Page que Nagui a apprécié chacun de ces moments de détente.

Seul ombre au passage, les rumeurs de séparation qui circulent au sujet de son couple. En effet, le duo a récemment fait la une d'un magazine people qui assurait que leur couple était en crise. Des cancans qui ont bien fait rire les principaux intéressés. D'ailleurs, dimanche 19 août 2018, sur Instagram, l'animateur de 56 ans a fait taire les mauvaises langues en partageant une nouvelle photo complice avec sa moitié. Il y apparaît la barbe grisonnante et tout sourire au côté de sa compagne qui se cache le visage à l'aide d'un éventail. Au bout de dix-huit ans d'amour, le duo se fait toujours autant rire comme en témoigne sa publication et sa légende pleine d'humour : "Après 18 ans de bonheur notre couple est en crise.....de rires #fucklestorchons", lit-on.

Les internautes, conquis, ont rapidement exprimé leurs bons sentiments envers les mariés toujours aussi amoureux : "Vous êtes superbes", "C'est beau l'amour qui dure", "Rien de mieux qu'une crise de rire !", "Beaux, heureux, le couple parfait", ont-ils notamment écrit.

Pour rappel, Nagui et Mélanie sont tombés amoureux en 2000 et se sont unis le 5 juin 2010. Ensemble ils ont eu trois enfants, Roxanne (14 ans), Annabel (10 ans) et Adrien (6 ans). L'animateur de Tout le monde veut prendre sa place était déjà papa d'une petite Nina née en 1997, fruit de ses amours avec la présentatrice Marine Vignes dont il a partagé le quotidien entre 1995 à 1999.