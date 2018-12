Nagui en larmes au Téléthon, il partage sa fierté...

Le Téléthon est bien souvent le théâtre de moments riches en émotion et ce samedi 8 décembre 2018 n'a pas fait exception. En accueillant Laurence Tiennot-Herment sur le plateau de l'émission dédiée diffusée sur France 2, Nagui n'a pas pu retenir ses larmes. Mais des larmes de joie.

Au côté de Pascal Obispo, parrain de cette édition 2018, la présidente de l'AFM-Téléthon est revenue sur la triste disparition de son fils, décédé des suites d'une myopathie de duchesse en 2003. En voyant les premiers succès d'une thérapie génique après seulement une seule injection administrée à un enfant, atteint d'une myopathie myotubulaire, Laurence Tiennot-Herment a fini en larmes : "C'est une vraie revanche contre la maladie. (...) Il faut continuer pour tous ceux qui attendent."

Face à l'émotion de son interlocutrice, Nagui n'a pas hésité à se lever le temps d'une tendre accolade. Un peu plus tard, l'animateur de 57 ans lui a une nouvelle fois témoigné son soutien en lui déclarant : "Je tiens à vous le dire droit dans les yeux, Charles Henry est fier de sa maman, là où il est. Comme nous le sommes." Une séquence très touchante et encourageante qui, pour sûr, a pu convaincre des téléspectateurs à faire une promesse de don. Ce dimanche après-midi, les promesses de dons s'élevaient à plus de 69 millions d'euros.