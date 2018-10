Nagui surpris par l'anecdote coquine et gênante d'une candidate...

Dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, un programme animé par Nagui, on est rarement à l'abri d'assister à un moment cocasse tant certains candidats ont des anecdotes croustillantes à partager avec le plus grand nombre.

Ce mercredi 10 octobre 2018, une candidate prénommée Nadia, originaire de l'Oise, a provoqué les rires en plateau en racontant une anecdote aussi coquine que gênante. En effet, alors qu'elle était en instance de divorce il y a quelques années, la candidate a envoyé un cliché inattendu à son avocat... au lieu de l'envoyer à son petit ami d'alors.

"J'étais chez une de mes potes. Une petite soirée festive, de retrouvailles et en fin de soirée, on décide de sortir les albums photos. On feuillette l'album et je tombe sur une photo de moi, topless sur la plage quand j'étais jeune. À cette époque j'avais un compagnon et je me suis dit que, comme j'avais un peu plus de seins quand j'étais jeune, j'allais lui envoyer la photo. Je fais la photo, sauf que je ne l'ai pas envoyée à lui. Je l'ai envoyée à mon avocat", a-t-elle raconté non sans amuser Nagui. Et la candidate de poursuivre : "Je m'en aperçois que le lendemain, tard, parce que je n'ai pas de réponse. (...) Un grand moment de solitude."

Heureusement, l'avocat de Nadia a préféré faire comme s'il n'avait jamais rien vu... Une sage décision.

