Natasha St-Pier a rencontré son mari Grégory "sous l'eau" !

Natasha St-Pier a sorti en librairies le livre Mon petit coeur de beurre (chez Michel Lafon) et elle y fait le point sur sa vie, en particulier sur la naissance de son fils Bixente, opéré à coeur ouvert à cause d'une malformation cardiaque. Un bébé qui n'était pas prévu au programme mais que son mari désirait. D'ailleurs, elle évoque également son couple...

Mariée depuis 2012 à Grégory Quillacq, qui a longtemps été plongeur à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) avant de monter son entreprise, Natasha St-Pier relate dans son livre leur rencontre insolite. "Nous nous sommes connus sous l'eau, au large de Djibouti ; il participait à une chasse au trésor organisée par Objectif Atlantide avec d'autres membres de sa brigade et moi j'avais fraîchement été nommée ambassadrice de cette association qui vise à protéger l'écosystème marin par des actions directes et des stages de sensibilisation auprès de la population", écrit-elle.

Depuis cette rencontre, les amoureux se sont unis et ont posé leurs valises dans le Sud-Ouest de la France. "C'est un retour aux sources, dans le village où vit la grand-mère de mon mari. On voulait une maison, avec un grand terrain et la plage pas loin. Une enfance comme celle qu'on a eue", précise-t-elle dans les pages de Télé Poche. Avec le petit Bixente, ils vont ainsi à la plage et nul doute qu'il se frottera aux planches de surf lorsqu'il sera plus grand.

Thomas Montet