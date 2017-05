Natasha St-Pier : "La grossesse fut pour moi un enfer..."

Un an et demi après la naissance de son fils Bixente, né avec une malformation cardiaque et opéré à coeur ouvert, la populaire chanteuse Natasha St-Pier revient sur cette période très difficile à vivre à travers le livre Mon petit coeur de beurre (éditions Michel Lafon). Première surprise, la star confesse qu'elle n'avait pas forcément prévu de tomber enceinte...

Je ne voulais pas d'enfants

En couple depuis plusieurs années avec un ancien pompier plongeur français prénommé Grégory, la chanteuse québécoise n'était pas très pressée de tomber enceinte. "La grossesse fut pour moi un enfer. (...) J'ai détesté être enceinte, et ce bien avant que j'apprenne que l'enfant que je portais en moi était malade. Il faut dire que je ne l'avais pas vraiment décidé. Les choses se sont un peu passées par hasard. Je ne voulais pas d'enfants. Je n'ai jamais voulu en avoir. Même petite, je n'ai jamais eu ce rêve", écrit-elle. Natasha St-Pier poursuit avec une affirmation troublante : elle avait déjà peur de donner naissance à un bébé malade... "Comment avais-je pu ainsi anticiper ce qui allait m'arriver ?", s'interroge-t-elle.

Tout a changé aux Bahamas

La chanteuse, qui raconte que sa "carrière prenait trop de place" et qu'en outre elle ne pensait pas avoir "les compétences requises pour élever un enfant", s'est finalement laissé charmer par la proposition de son mari. "Grégory, au contraire, s'imaginait volontiers en père de famille. (...) Tout a changé aux Bahamas", dit-elle. En effet, profitant de rares vacances en amoureux et alors qu'ils parlaient de tout et de rien, le mari de la star lui a soumis une idée : se donner une seule chance. "Il était si beau avec son regard si pur, ses grands yeux bruns tout écarquillés, en train de me proposer de faire un bébé ! (...) Alors j'ai dit OK", écrit-elle. Ironie du sort, cette unique fois a suffi pour qu'elle tombe enceinte...

Une vraie leçon de vie

Tout au long de cette grossesse rendue plus difficile encore par le stress lié à la malformation cardiaque de son fils, la chanteuse a été traversée par des émotions différentes, entre joie et angoisse. À l'approche du 7e mois, très inquiète que son bébé puisse cumuler handicap physique et mental, elle s'est même demandé si un avortement médical était encore possible... Une pensée finalement vite balayée. Après avoir affronté le corps médical pendant des mois, Natasha St-Pier a donné naissance au petit Bixente, qui ne souffre bien heureusement d'aucun handicap mental et a été opéré du coeur avec succès. "Cette expérience fut aussi pour moi une vraie leçon de vie. Elle m'a finalement rendue plus forte et plus heureuse, plus sûre de moi aussi. (...) Je ne suis plus la même. Je ne cherche plus à tout prix à être infaillible dans ma vie professionnelle. Il y a un endroit, un seul endroit où je ne dois pas faillir, c'est aux côtés de Bixente", dit-elle.

