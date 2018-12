Nathalie Marquay : Miss france 1987 violemment taclée par Geneviève de Fontenay

Geneviève de Fontenay, ex-patronne du comité Miss France, n'a pas la langue dans sa poche et tacle régulièrement d'anciennes miss. Cette fois, la femme de 86 ans s'en est prise à une de ses ex-protégées lors d'une interview réalisée pour France dimanche.

Nathalie Marquay était pourtant le "rayon de soleil" de Geneviève de Fontenay mais voilà, "le soleil est tombé". L'épouse de Jean-Pierre Pernaut, élue Miss France en 1987, s'est apparemment attiré les foudres de la dame au chapeau. Tout d'abord, l'octogénaire semble pointer son ingratitude. Elle déclare : "On s'est beaucoup occupé d'elle quand elle a eu sa leucémie [c'était en 1997, NDLR]. On l'a présentée à un grand professeur, je lui ai plusieurs fois rendu visite à l'hôpital, elle est aussi venue vivre dans ma résidence, a rencontré Jean-Pierre Pernaut grâce à nous, et puis plus rien..."

Le silence de celle qui officie aujourd'hui au théâtre a marqué Geneviève de Fontenay. Apparemment rancunière, cette dernière la tacle gratuitement sur son nouveau job de chroniqueuse dans C'est que de la télé sur C8, émission présentée par Valérie Bénaïm, diffusée jute avant Touche pas à mon poste et produite par Cyril Hanouna. "J'ai appris qu'elle allait intégrer l'équipe de chroniqueurs dans l'émission de Cyril Hanouana. Au moins, elle sera au niveau", a déclaré l'interviewée. Ambiance...