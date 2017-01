Niall Horan : Le minet des One Direction change de tête...

À 23 ans, le jeune chanteur irlandais et ex-membre des One Direction, Niall Horan, prend à son tour son envol en solo. Alors qu'il entame sa nouvelle carrière musicale, il affiche aussi un nouveau look...

Jeudi 25 janvier, après avoir fait la fête au Arts Club, à Londres, Niall Horan était repéré dans la rue par les photographes. On a alors pu constater que l'ex-minet des One Direction avait choisi de changer de tête ! Enfin, alors qu'il avait déjà commencé à dire adieu à sa choucroute blonde des débuts, il a cette fois complètement basculé en devant entièrement brun. Une bonne décision puisque le résultat est franchement bien ! Les fans du jeune homme, qui annonçait récemment qu'il était malade, semblent toutefois partagé. Sur Instagram, il a posté une photo avec le coiffeur Larry King et, dans les commentaires, on pouvait lire : "Reviens au blond pitié" ; "RIP les cheveux blonds" ; "Tu as l'air si mignon avec les cheveux bruns mais le blond me manque" ou encore "J'aime tes cheveux quand ils sont bruns mais le blond aussi te va bien".

Niall Horan qui a sorti le titre This Town et doit publier un premier album dans l'année, a récemment gagné le prix de révélation de l'année aux People's Choice Awards.