Justin Timberlake : Triomphant, il adresse un message adorable à son fils Silas

C'est en grande forme et toujours avec beaucoup d'humour que Justin Timberlake est monté sur la scène des People's Choice Awards, ce mercredi 18 janvier à Los Angeles, pour récupérer deux prix qui récompensent son tube Can't Stop the Feeling. Le chanteur de 35 ans a en effet été sacré dans les catégories Meilleur chanteur et Meilleure chanson.

S'il n'était pas accompagné de son épouse Jessica Biel, le jeune père de famille en a toutefois profité pour la remercier dans son discours avant d'adresser un message adorable à leur fils de 2 ans, Silas. "Mes deux personnes préférées au monde, ma femme et mon magnifique fils, qui me regarde peut-être. Si c'est le cas mon pote, euh, la nounou est virée. Je t'aime, et va au lit, et tu es la raison pour laquelle j'ai écrit cette chanson", a-t-il déclaré au micro sous un tonnerre d'applaudissements.

En octobre 2016, Justin Timberlake s'était confié dans l'émission Today Show pour évoquer la paternité. "Cela change vraiment tout. Je n'aurais jamais écrit une chanson telle que Can't Stop the Feeling. Je n'imaginais pas que ça deviendrait une chose que mon fils puisse écouter, car il n'y a pas beaucoup de mes musiques qu'il puisse écouter. Du moins, pas maintenant", avait-il déclaré.

Lors de la soirée de récompenses, le chanteur américain en a également profité pour remettre trois nouveaux prix à son amie Ellen DeGeneres, qui cumule désormais un total de vingt People's Choice Awards, un joli record. "Elle est la personne la plus récompensée dans l'histoire de cette cérémonie, elle est l'une de mes très bonnes amies, je l'aime énormément, elle est l'une des meilleures personnes de cette planète et personne ne le mérite plus, la seule et l'unique Ellen DeGeneres", a déclaré Justin Timberlake sur scène.