Nick Gordon : L'ex de Bobbi Kristina arrêté pour avoir frappé sa nouvelle copine

Les ennuis s'enchaînent pour Nick Gordon. D'après TMZ, celui qui a été jugé "légalement responsable" de la mort de Bobbi Kristina Brown en septembre dernier et condamné à verser 36 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille de la défunte a été arrêté par la police après avoir battu et séquestré sa nouvelle petite amie.

D'après un rapport établi par la police de Sanford (Floride), l'homme de 27 ans a été appréhendé par les autorités samedi 10 juin alors qu'il se relaxait au bord de sa piscine. Sa compagne, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée, s'était rendue quelques heures plus tôt au poste de police pour le dénoncer et l'accuser de violences conjugales. Dans sa déposition, la jeune femme affirme avoir été violemment frappée au visage et au corps lors d'une dispute qui a mal tourné vendredi soir (9 juin). Rouée de coups, la victime a également expliqué que Nick Gordon lui avait formellement interdit de quitter son domicile. Ce n'est que quelques heures plus tard, et avec l'aide sa soeur, qu'elle aurait réussi à s'extirper des griffes de son bourreau pour se rendre à l'hôpital, avant de se rendre à la police pour porter plainte.

Une crise de jalousie qui tourne mal

En état de choc mais bien déterminée à se défendre, la jeune femme a avancé auprès des autorités une grosse crise de jalousie qui a dégénéré. En rage, Nick Gordon aurait fini par lever la main sur sa compagne car il pensait "qu'elle essayait de se rapprocher d'un de ses amis lors d'une soirée organisé dans un bar vendredi soir". De retour au domicile, le couple s'est "disputé jusqu'au petit matin". Lorsqu'elle a essayé de quitter les lieux, Nick Gordon a commencé à "la cogner et à la frapper, refusant de la laissant partir". La victime a aussi affirmé que le jeune homme l'avait empêchée de contacter sa soeur en lui "arrachant" son ordinateur. Toujours selon le rapport de police, elle est finalement parvenue à se sauver du domicile de Nick Gordon lorsque la mère du jeune homme, qui habite avec lui, s'est réveillée. C'est cette dernière qui a conduit la jeune femme chez elle, où elle a retrouvé sa soeur et, sur ses conseils, s'est ensuite rendue à l'hôpital avant d'aller à la police.

En garde à vue, Nick Gordon s'est fait tirer le portrait pour un mug shot peu flatteur et fait face à deux accusations : coups et blessures et séquestration. Sur la défensive, le suspect a de son côté affirmé à la police qu'il n'avait pas frappé sa compagne, prétendant qu'il était en réalité la victime (elle l'aurait attaqué) et menaçant de porter plainte contre elle.

Le spectre de l'affaire Bobbi Kristina plane encore au-dessus de lui

Cette agression intervient presque deux ans après la mort de Bobbi Kristina, fille unique de Whitney Houston et de Bobby Brown décédée en juillet 2015 à l'âge de 22 ans. La jeune femme, qui partageait la vie de Nick Gordon depuis plusieurs années (il avait été élevé en partie par Whitney Houston) avait été retrouvée inconsicente dans la baignoire de leur domicile en janvier de la même année. Le rapport d'autopsie avait permis de déterminer que Bobbi Kristina avait connu le même destin funeste que sa célèbre mère et qu'elle était morte par overdose et noyade. De son côté, la défense assurait que la jeune femme était décédée après une violente altercation avec son compagnon, qui l'aurait battue avant de lui administrer un cocktail toxique et de la placer inconsciente dans la baignoire pour qu'elle s'y noie.

Si Nick Gordon a toujours nié son implication dans la mort de sa compagne, un juge avait fini par trancher au civil en le tenant responsable, lui qui avait manqué de se déplacer aux différentes audiences. Au pénal, la justice n'avait pas encore donné son dernier mot. Avec ces nouvelles accusations de violences conjugales, pas sûr qu'il s'en tire à bon compte...