Bobbi Kristina "en contact" avec son père Bobby Brown, deux ans après sa mort

Ce samedi 4 avril, Bobbi Kristina aurait eu 24 ans. Il y a deux ans, la fille de Whitney Houston et du rappeur Bobby Brown est décédée. Plongée dans le coma après s'être noyée dans sa baignoire - comme sa mère trois ans avant elle - la jeune femme n'a pas survécu.

"Aujourd'hui, c'est ta fête ma petite fille Bobbi Kristina Brown", a écrit son père sur Twitter, où il a publié une photo de lui jeune avec Bobbi Kristina bébé dans les bras.

Nick Gordon, chéri de Bobbi Kristina que la justice américaine a jugé responsable de sa mort, lui a aussi rendu hommage. "Joyeux anniversaire", a-t-il écrit sur Twitter, ajoutant un émoticône en forme d'ange à sa publication.

Un peu plus tôt dans l'année, le jeune homme qui doit verser 36 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille a aussi rendu hommage à Whitney Houston pour le cinquième anniversaire de sa mort. "Cinq ans déjà, je n'en reviens pas : Tu me manques. Je suis certain que Krissy et toi profitez l'une de l'autre. Repose en paix", écrivait-il en légende d'une photo de lui avec sa mère adoptive et Bobbi Kristina.

Le duo réuni dans l'au-delà donnera bientôt signe de vie à l'écran puisque Bobby Brown, papa de six autres enfants, a récemment participé au tournage de la nouvelle saison de l'émission du médium Tyler Henry. "Je vois une maman main dans la main avec son enfant", déclare le jeune et célèbre voyant à un Bobby Brown estomaqué de pouvoir entrer en contact avec son ex-femme et leur fille.