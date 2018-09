Nicki Minaj et Cardi B : Sale bagarre en pleine Fashion Week !

Selon People, Cardi B serait arrivée la première à la soirée. Lorsque Nicki Minaj a à son tour fait son entrée, une altercation a éclaté entre les deux jeunes femmes non loin du tapis rouge, au balcon du second étage. Un témoin de la scène a rapporté que Nicki Minaj profitait de la soirée parmi les invités quand Cardi B s'en est prise à elle. Les images de la scène montrent l'interprète d'I Like It dans sa robe rouge Dolce & Gabbana criant des injures et essayant de s'en prendre physiquement à sa rivale. Après lui avoir lancé sa chaussure, Cardi B s'est fait escorter à l'extérieur par les agents de sécurité, avec une grosse bosse sur la tête.

Nicki Minaj, la "trouillarde"

Quelques heures après l'altercation, la maman de la petite Kulture, 2 mois, a publié un long message sur Instagram : "J'ai laissé glisser beaucoup de mer** ! Je t'ai laissée te faufiler et critiquer, je t'ai laissée mentir à mon sujet, je t'ai laissée essayer d'arrêter mes sacs, t'en prendre à la façon dont je mange ! Tu as menacé d'autres artistes de l'industrie en leur disant que s'ils travaillaient avec moi tu arrêterais de t'emmerder avec eux !! Je t'ai laissée dire beaucoup de mer** à mon sujet ! Je t'ai accostée une première fois en personne, puis une seconde, et à chaque fois tu m'as interrompue !"