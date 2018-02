Nicola Sirkis passe au blond platine: "À presque 60 ans, il faut s'amuser"

Le leader d'Indochine, Nicola Sirkis, que l'on avait toujours connu les cheveux noirs de jais, a surpris tout le monde en s'affichant en blond platine. Le chanteur de 58 ans, qui a entamé avec son groupe une nouvelle tournée intitulée 13 Tour, s'en est expliqué...

Samedi 10 février, Indochine donnait la première représentation de sa tournée à Épernay (Marne) et, sur scène, on a pu voir un Nicola Sirkis tout blond. Un choc pour ses fans ! Sur la Toile, la nouvelle tête du chanteur a été très commentée et il a fini par s'en expliquer auprès du Parisien. "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'en avais envie depuis longtemps. J'ai fait ça il y a un mois et demi et j'ai porté des bonnets tout le temps pour ne pas le montrer. Apparemment, ça me rajeunit. À presque 60 ans, dans deux ans, il faut s'amuser un peu", a-t-il confié. Quand, en pleine crise de la cinquantaine, certains achètent des voitures de luxe ou quitte femme et enfants, l'interprète de J'ai demandé à la lune s'est lui juste payé une folie capillaire. On a vu plus déraisonnable...

Toujours dans les pages du Parisien, Nicola Sirkis a aussi commenté l'absence d'Indochine à la 33e édition des Victoires de la musique. S'ils n'étaient pas nommés, malgré le succès critique et commercial de leur dernier disque intitulé 13, il y avait à cela, pour le chanteur,une bonne raison. "On ne voulait pas y être", dit-il. Et d'ajouter : "On a demandé à ne pas figurer dans la liste des prénominations en octobre. Cette mascarade a assez duré. Les maisons de disques votent pour leurs poulains. Ça ne m'intéresse pas."

Thomas Montet