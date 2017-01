Niels Arestrup : L'homme aux 3 César est aux anges avec sa femme Isabelle

Niels Arestrup a été décoré au grade d'officier de la Légion d'Honneur à Paris le 8 janvier. Un beau moment que l'acteur a partagé avec sa femme, Isabelle Le Nouvel qu'il a épousée le 15 septembre 2012 et mère de ses jumeaux, et une foule d'artistes. L'homme aux trois César (De battre mon coeur s'est arrêté, Un prophète et Quai d'Orsay) a ainsi été félicité par Dominique Besnehard, Ludmila Mikaël, Stéphane Hillel, Anne Consigny, Dominique Dumond et Line Renaud. Cette dernière lui a remis ses insignes et a rappelé sur Twitter tout le bien qu'elle pensait de lui.