Niki Lauda a subi une transplantation, son état de santé inquiète...

Rapatrié la semaine dernière et hospitalisé d'urgence en soins intensifs à Vienne, en Autriche, après avoir contracté un virus – une grippe estivale – alors qu'il séjournait à Ibiza, Niki Lauda, 69 ans, a dû subir jeudi 2 août 2018 une transplantation pulmonaire qui "a été menée avec succès", a annoncé dans la soirée l'Hôpital général (AKH) de la capitale autrichienne, sa ville natale.

Malgré ce bref bulletin médical qui se voulait rassurant, certains médias autrichiens font état de leur grande préoccupation concernant l'état de santé de l'ancien triple champion du monde de Formule 1 (1975, 1977, 1984), qu'ils jugent "critique". La famille de l'ex-pilote automobile ayant fait le choix de ne pas communiquer, comme l'a indiqué l'hôpital, difficile de savoir ce qu'il en est réellement.

Légende du sport automobile, un milieu au sein duquel il est toujours actif notamment en sa qualité de président non exécutif de l'écurie Mercedes-AMG, Niki Lauda avait déserté le paddock lors des deux derniers Grands Prix, celui de Hockenheim en Allemagne le 22 juillet puis celui de Hongrie sur le sur le Hungaroring le 29 juillet, en raison de son état de santé. Le quotidien autrichien Österreich croit savoir que le champion avait initialement sous-estimé la gravité de sa maladie et tardé à se faire traiter, et c'est la dégradation de son état, après une phase d'amélioration, qui aurait conduit à la transplantation.

Marié depuis 2008 en secondes noces avec Birgit Wetzinger, de trente ans sa cadette, ancienne hôtesse de l'air de la compagnie aérienne qu'il possède (Laudamotion), Niki Lauda a survécu à un très grave accident de course en août 1976 sur le Nürburgring lors du Grand prix d'Allemagne, extrait au bout de près d'une minute de sa Ferrari en flammes. Un crash qui a laissé de sérieuses séquelles : l'inhalation de gaz toxiques a entraîné une certaine fragilité pulmonaire – de là à y voir un lien avec la transplantation qu'il vient de recevoir, il n'y a qu'un pas que d'aucuns ont franchi – et il a dû subir deux greffes de reins en 1997 et en 2005.

Niki Lauda est père de cinq enfants : Mathias, pilote de course, et Lukas, manager de son frère, tous deux fruits de son premier mariage (avec Marlene Knaus, de 1976 à 1991) ; Christoph, issu d'une relation extraconjugale ; et Max et Mia, jumeaux qu'il a eus avec Birgit en septembre 2009.