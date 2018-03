Nikos Aliagas et Pierre Sarkozy réunis pour un exceptionnel artiste invisible

C'est en qualité de passionné d'art et de spécialiste de photographie, et non d'animateur télé et radio que Nikos Aliagas s'est rendu le 8 mars 2018 au Grand Palais, à Paris. La célèbre maison Ruinart connue pour ses champagnes de renom (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) a levé le voile sur son artiste de l'année. Il s'agit du Chinois Liu Bolin qui pratique l'art du camouflage.

Pour cette collaboration exceptionnelle, la prestigieuse maison française lui a laissé carte blanche. En faisant disparaître l'humain, il a su révéler les gestes et le savoir-faire à l'oeuvre dans le processus de création du champagne. Par son invisibilité, il amplifie l'expertise des femmes et des hommes qui travaillent dans l'ombre. Il a réussi à mettre en lumière l'harmonie de Ruinart avec la nature, l'extraordinaire savoir-faire et l'implication des collaborateurs de la doyenne des Maisons de Champagne.

Un art du camouflage que les invités de la soirée organisée au Grand Palais ont pu découvrir. Deux représentants du clan Sarkozy étaient présents, François Sarkozy, frère cadet de Nicolas Sarkozy, et Pierre Sarkozy, l'aîné de l'ancien président de la République. Antoine de Caunes et son épouse Daphné Roullier ont également fait le déplacement, tout comme la sublime Charlotte Le Bon, divine en petite jupe noire et top rayé, qui a pris la pose avec la jolie Marie-Ange Casta. Le chanteur et ancien juré de Nouvelle Star Sinclair a également posé devant les photographes, avec une amie bien accrochée.

Impressionnant lors de la soirée, se cachant dans une oeuvre, Liu Bolin a présenté l'un des 10 coffrets en édition limitée que la maison Ruinart lui a demandé d'habiller. Chacun d'entre eux abrite un jéroboam de Blanc de Blancs. L'artiste chinois a ainsi utilisé les vestes qu'il revêt avant de les peindre lors de ses performances pour créer l'habillage des coffrets numérotés.