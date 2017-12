Nikos Aliagas fait de l'humour en soirée, avec deux Miss

Inauguration réussie pour Richard Orlinski. Reconnu à l'international, sollicité par de nombreuses stars (Zlatan Ibrahimovic, Paris Hilton...), le sculpteur et DJ français de 51 ans s'est lancé dans un projet : l'ouverture de sa toute première galerie, le Pop Art Concept store, en plein coeur de Paris.

Le 23 novembre dernier, celui qui est à l'origine du concept Born Wild – "la transformation d'un instinct primordial en une émotion civilisée" – a organisé un cocktail de grande envergure au 68 rue du Faubourg-Saint-Honoré. À quelques pas seulement de l'Élysée, l'effervescence était à son comble pour cette soirée festive qui a attiré une pléiade de personnalités mais aussi des caméras.

Présent, Nikos Aliagas a ainsi retrouvé les caméras de son émission hebdomadaire sur TF1 50min Inside. Décontracté et blagueur, l'animateur de 48 ans s'est lâché en improvisant une petite intervention humoristique. Alors que le journaliste de 50min Inside, qui l'appelle "le patron", aimerait avoir à faire à une star internationale après s'être "pris un vent" avec Lily-Rose Depp lors du lancement des illuminations de Noël, Nikos Aligas lui propose... Laurent Baffie. "Moi, j'ai une star qui rentre de Los Angeles pour toi. Elle peut te parler dans toutes les langues", lui assure-t-il sur le ton de l'humour, une séquence décalée que les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir le 25 novembre dernier. Content d'être sollicité, Laurent Baffie joue alors le jeu et prend un grand plaisir à compromettre l'interview de Richard Orlinski. Exposant anciennes et nouvelles créations, le sculpteur a suscité l'enthousiasme de nombreux invités dont l'acteur Christophe Lambert à la recherche de nouvelles pièces pour refaire sa décoration.

Pour cette belle inauguration, Richard Orlinski a attiré des personnalités de tous les horizons. Tandis que le monde de la télévision était largement représenté avec Cyril Hanouna et sa joyeuse bande de Touche pas à mon poste, David Pujadas, Alex Goude, Laurent Baffie, Alix Bénézech, Adeline Blondieau, Patrick Poivre d'Arvor, Fabienne Carat, Jérôme Anthony, Thierry Moreau, Frédéric Lopez, deux anciennes de beauté ont également participé à la soirée : les ravissantes Flora Coquerel (Miss France 2014) et Delphine Wespiser (Miss France 2012). L'univers de la mode était également représenté avec la présence de Chantal Thomass et Christophe Guillarmé tandis que la maire du 8e arrondissement Jeanne d'Hauteserre.

Côté ambiance, Richard Orlinski est complètement sorti de son univers en sollicitant les services du rappeur Sofiane (Tout l'monde s'en fout, Mon p'ti loup) et de DJ Tefa.