Cyril Hanouna tendre avec Benjamin Castaldi, Agathe Auproux à tomber

Pour cette soirée culturelle et festive qui s'est soldée par une belle réussite, Cyril Hanouna était accompagné de plusieurs membres de son équipe, dont les ravissantes Agathe Auproux et Kelly Vedovelli. Craquante dans une courte jupe zippée vernie associée à un pull col rond et à une paire de bottes à talons, Agathe Auproux n'est pas restée insensible à l'art de Richard Orlinski, posant avec le sculpteur. Kelly Vedovelli, nouvelle recrue de Cyril Hanouna précédemment vue dans le clip Bella de Maître Gims, avait quant à elle opté pou un pantalon brillant noir associé à un top à fines bretelles.

Complice avec Cyril Hanouna, échangeant chaleureusement des baisers sur la joue avec lui, Benjamin Castaldi était accompagné de sa femme Aurore Aleman qu'il a épousée en 2016 et qui a rejoint l'équipe de Cyril Hanouna à la rentrée. Parmi les autres chroniqueurs de TPMP présents au cocktail de Richard Orlinski, Bernard Montiel, Maxime Guény et Tom Villa.