Nolwenn Leroy enceinte : Elle confirme sa première grossesse !

Alors que la rumeur courrait depuis quelques temps, Nolwenn Leroy a fini par le confirmer elle-même dans les pages du journal Le Parisien : elle est enceinte de son premier enfant ! L'ex-gagnante de la Star Academy en dit un peu plus...

A 34 ans, et alors qu'elle prépare son retour dans la musique, Nolwenn Leroy va devoir composer avec sa grossesse. La chanteuse, qui sort un nouveau titre nommé Gemmes, annonciateur d'un sixième album pour l'été ou l'automne, y évoque un être qu'elle aime, jusque dans sa chair. De quoi comprendre qu'elle attend un heureux événement... "Eh oui, il y aura deux bébés cette année ! C'est un petit clin d'oeil. Je n'allais quand même pas faire un communiqué pour annoncer ma grossesse. Je n'ai jamais mis en avant mon bonheur, je ne vais pas commencer", a-t-elle raconté.

La star, en couple depuis déjà neuf ans avec le tennisman Arnaud Clément, relate la découverte de sa grossesse : "En fait, j'ai découvert que j'étais enceinte pendant l'enregistrement et cela ne m'a nullement gênée. Au contraire, cela m'a totalement épanouie." Nolwenn Leroy affirme ne pas savoir le sexe du bébé et ne veut pas le découvrir avant l'accouchement. Alors qu'elle doit partir en tournée début 2018, elle se dit prête à mener de front ses deux rôles. "Je serai artiste et maman à plein temps", assure-t-elle.

Toutes nos félicitations !

Thomas Montet