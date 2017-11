Nouvelle Star : Un ancien gagnant trashe le retour de l'émission...

Mercredi 1er novembre, M6 signait le retour de Nouvelle Star sur son antenne avec le lancement de la 13e saison animée par la chanteuse Shy'm. Si l'événement était attendu par de nombreux fans, un ancien gagnant du concours n'a pas été très tendre avec ce retour...

En effet, Paul Plexi, gagnant de la saison 2016 diffusée sur C8 et ancien coup de coeur d'Élodie Frégé, n'a pas hésité à rappeler son malheur (le label Polydor d'Universal a rompu son contrat avec lui avant même qu'il puisse sortir un album) alors que les nouveaux candidats se présentaient face aux nouveaux jurés Coeur de Pirate, Nathalie Noennec, Dany Synthé et Benjamin Biolay. "Bonne chance à tous les candidats de Nouvelle Star qui ont signé des contrats d'exclusivité pour participer à une vaste arnaque", a-t-il tweeté avec rancoeur mercredi soir.

Malheureusement, les internautes ne l'ont pas franchement soutenu dans sa démarche. "Pourquoi mettre Nouvelle Star dans ton pseudo si t'es si salé ?", "On se souvient même plus de toi... À la place de cracher sur le programme, cherche à te faire connaître autrement", "Pourtant tu les utilises pour faire ta pub. Je savais pas que Nouvelle Star, c'était un nom de famille", "Ils veulent peut-être des gagnants qui ont du charisme", pouvait-on lire dès les premières réactions sans concession.

Côté audiences, ce premier numéro de Nouvelle Star a séduit 2,5 millions de téléspectateurs, soit 11,9% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus et 21,6% des femmes responsables des achats. Pour rappel, sur C8, le premier numéro de Nouvelle Star 12 avait rassemblé 937 000 fans pour 4,2% du public présent devant sa télévision.