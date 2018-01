Obsèques de François d'Orléans : La dignité de la duchesse de Montpensier...

Grâce au blog spécialisé Noblesse & Royautés et tout particulièrement aux récits et commentaires d'un de ses utilisateurs nommé Charles, on apprend que "le début de la messe fut particulièrement émouvant, avec des témoignages poignants d'amis et d'éducateurs du Prince François qui vivaient avec lui dans un foyer de l'Arche à Paris". Des témoignages à travers lesquels a été brossé le portrait d'un "pilier" du foyer, un homme joyeux salué pour sa gentillesse, toujours souriant et toujours heureux de retrouver sa famille, "qui aimait danser et taquiner ses camarades".

La famille royale de France enfin (ré)unie, mais...

Outre le comte et la comtesse de Paris, assis à droite du cercueil dans la chapelle royale, et la duchesse de Montpensier et la princesse Blanche, à gauche, le premier rang était occupé par le reste de la fratrie : la princesse Marie d'Orléans (58 ans) avec son mari le prince Gundakar du Liechtenstein et leurs cinq enfants (dont la princesse Marguerite, qui était la filleule du défunt), le prince Jean (52 ans) avec la princesse Philomena et leurs quatre enfants (Gaston, 8 ans, Antoinette, 6 ans le 28 janvier, Louise-Marguerite, 3 ans, et Joseph, 1 an) et le prince Eudes, le benjamin (49 ans), avec son épouse Marie-Liesse et leurs deux adolescents (Thérèse et Pierre). Dans l'assistance, on pouvait observer d'autres membres de la famille de France, à l'instar des jumeaux Michel, comte d'Evreux (qui avait à ses côtés son épouse en secondes noces, Barbara de Posch-Pastor, avec laquelle il s'est marié en avril 2017), et Jacques, duc d'Orléans, oncles du défunt, respectivement avec leurs fils Charles-Philippe, duc d'Anjou, d'une part, et d'autre part Charles-Philippe, duc de Chartres, et Foulques, comte d'Eu, ou encore leur soeur princesse Chantal de France, avec son fils le baron Alexandre de Sambucy de Sorgue.

Et au nombre des amis figurait l'incontournable Stéphane Bern, propriétaire en Eure-et-Loir de l'Ancien collège royal et militaire de Thiron-Gardais et proche de la famille royale de France.

... la comtesse de Paris conspuée

Au terme de la cérémonie, note encore le blog Noblesse & Royautés, le comte de Paris "s'est éclipsé afin de laisser la Duchesse de Montpensier et leurs enfants Marie, Blanche, Jean et Eudes recevoir les condoléances de l'assistance". Un geste que beaucoup ont interprété comme une marque de délicatesse et d'hommage envers son ex-épouse la duchesse de Montpensier et leurs enfants, lesquels se sont dévoués toute leur vie pour le prince François quand lui, le comte de Paris, a choisi de suivre une autre voie... Mais c'est surtout la présence au premier plan de son épouse en secondes noces (scellées en 1984), Micaela Cousino, qui a suscité les réactions les plus virulentes. "Indélicat", "choquant" ou même "minable"... La comtesse de Paris se voit accuser d'avoir occupé une place qui aurait dû revenir à la mère du prince François, et à cet égard, une scène, en particulier, a heurté la sensibilité des observateurs de la famille royale de France : ce moment où Micaela, qui a quelque difficulté à se déplacer, a délibérément saisi le bras de son mari plutôt que les autres se tendaient pour suivre le cercueil du défunt jusqu'à la crypte, reléguant la duchesse de Montpensier, mère endeuillée, derrière elle...

"Je crois que ceux qui étaient les plus proches ont vu dans le regard triste et affectueux de la duchesse de Montpensier à la fin de la messe, au moment où le cercueil de son fils descendait à la crypte, qu'elle souhaitait prendre le bras du comte de Paris puisque leur douleur était la même", commente un témoin de ces instants qui ont peiné bien des personnes présentes. Mais la dignité, dans la douleur, de la duchesse l'a emporté sur tout le reste, comme le relate avec émotion le fameux Charles : "Il y avait beaucoup de dignité et de douceur chez cette Princesse hors norme qui a vécu tous ses chagrins avec noblesse, écrit-il avec effusion. À la fin des cérémonies, la Duchesse de Montpensier est restée debout pendant près de deux heures pour recevoir les condoléances de la famille, du gotha, des proches et des amis au côté de ses quatre enfants. Le moment le plus bouleversant mais aussi le plus joyeux fut le moment où les pensionnaires de l'Arche et les éducateurs du foyer offrirent leurs condoléances. J'ai vu les amis de François littéralement sauter au cou de la Princesse, l'embrasser avec effusion, j'ai vu Princesse Blanche embrasser toutes ses copines du foyer avec une joie infinie, j'ai vu la Duchesse de Montpensier réconforter les plus tristes. Ce moment de grâce m'a marqué et je salue la dignité de la Princesse Marie-Thérèse qui a tout donné à sa famille."