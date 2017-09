Obsèques de Liliane Bettencourt : Les adieux à la femme la plus riche du monde

Liliane Bettencourt incarnait L'Oréal. Elle était la garante de l'entreprise familiale, créée par son père, qui a prospéré jusqu'à faire d'elle la femme la plus riche du monde (le magazine Forbes évoque 45 milliards de dollars). Elle est morte à l'âge de 94 ans, le jeudi 21 septembre 2017, à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Pas moins de quatre faire-part de décès ont été publiés pour annoncer sa mort et également ses obsèques qui se sont déroulées en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine.

En ce mardi 26 septembre, les employés de L'Oréal étaient invités à respecter une minute de silence en la mémoire de Liliane Bettencourt. Tandis qu'à Neuilly, sa famille, ses proches, des figures du groupe L'Oréal comme des artistes et des personnalités politiques se sont réunis en l'église Saint-Pierre pour les funérailles.

Une femme d'exception

Selon l'AFP, le convoi funéraire est arrivé à 15h30 suivi de Françoise Bettencourt-Meyers (64 ans), fille unique de la défunte, son mari Jean-Pierre et leurs deux fils, Jean-Victor (31 ans) et Nicolas (né en 1988). À leurs côtés, l'actuel président de L'Oréal, Jean-Paul Agon, ainsi que son prédécesseur Lindsay Owen-Jones qui fit fructifier le groupe jusqu'à des hauteurs stratosphériques lors de sa présidence entre 1988 et 2006.

Alors que quelques badauds se réunissaient autour de l'église, de prestigieuses personnalités y entraient pour un dernier adieu à cette femme d'exception. Parmi eux, l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing et son épouse Anne-Aymone, mais aussi l'ancien premier ministre Edouard Balladur. L'AFP note également la présence du maire de Neuilly, Christophe Fromantin, de l'avocat Jean Veil mais aussi de l'ancien joueur de tennis Henri Leconte et sa compagne Maria Dowlatshahi. Maryvonne Pinault, seconde et actuelle épouse de François Pinault, fondateur du groupe de luxe Kering, était présente ainsi que l'homme d'affaires et spécialiste en communication, ancien conseiller du Nicolas Sarkozy, Thierry Gaubert. Une autre conseillère de l'ancien président Sarkozy était là, Catherine Pégard, actuelle présidente de l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

La mort de Liliane Bettencourt est intervenue alors que sa fille unique, avec laquelle elle entretenait des rapports très difficiles, et celui qui fut l'un de ses meilleurs amis, François-Marie Banier, ont décidé ont décidé "de mettre un terme définitif aux litiges qui les opposaient". Deux affaires distinctes mais bien intriquées demeurent : celle de la subordination de témoins dont est accusée Françoise Bettencourt-Meyers et dont le sort dépend d'un juge d'instruction, quel que soit l'accord passé avec le plaignant, ainsi que dossier d'abus de faiblesse aux dépens de Liliane Bettencourt pour lequel Banier a été condamné en appel à quatre ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende sans dommages et intérêts et pour lequel il saisi la cour de cassation.