Ocean's 8: Comment Sandra Bullock et Cate Blanchett débauchent leur 1re complice

Elles nous préparent le plus grosse casse du siècle, et les George Clooney & co n'ont qu'à bien se tenir ! Emmenée par Sandra Bullock et Cate Blanchett, les filles d'Ocean's 8 vont débarquer sur nos écrans le 13 juin prochain. Avant cette sortie très attendue, nous vous proposons de découvrir un nouvel extrait exclusif avec nos deux héroïnes déjà citées, mais aussi l'hilarante Helena Bonham Carter, qui partage l'affiche avec Anne Hathaway, Rihanna, Sarah Paulson, Awkwafina et Mindy Kaling.

Le pitch d'Ocean's 8 : La soeur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d'une équipe de pros de l'arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les Oceans'.