Odile Vuillemin (Un homme parfait) : Comment elle a protégé "les petites"

Après L'Emprise, Odile Vuillemin a accepté un nouveau rôle bouleversant, pour le téléfilm Un homme parfait diffusé ce mercredi 20 mars 2018, sur TF1. Celui de Daphné, une maman qui découvre que son compagnon Maxime a abusé sexuellement de leurs deux filles.

Si l'actrice de 42 ans n'a pas hésité à accepter le rôle, elle a tenu à se protéger comme elle l'a confié à nos confrères de Télé Star : "Quand j'ai refermé le scénario, j'ai appelé mon agent et je lui ai dit : 'Celui-là, je n'y vais pas toute seule !' Mais, en même temps, comment pouvais-je refuser un texte si bien écrit ? Comme je l'avais fait pour L'Emprise, j'ai demandé des garde-fous car c'est une histoire qui fait peur, forcément. Puis j'ai rencontré une mère qui avait vécu ça, avec son enfant. Nous ne nous sommes pas épargnés."

Odile Vuillemin explique ensuite qu'elle a tenu à également protéger les actrices Milla Dubourdieu et Lilas-Rose Gilberti-Poisot qui jouent ses petites filles dans le téléfilm. Toutes deux savaient parfaitement quel était le sujet et n'ont pas hésité à l'interroger. L'ancienne star de Profilage a donc essayé de répondre "le plus honnêtement possible".

Vers la fin du tournage, je sentais que ça commençait à devenir un peu lourd

Elle mettait aussi un point d'honneur à être tout le temps présente pour les fillettes et a tenté de les détendre au maximum entre les prises. "Vers la fin du tournage, je sentais que ça commençait à devenir un peu lourd pour toutes les deux et qu'il fallait beaucoup de câlins. Ça, je sais faire. (...) C'est une des premières choses dont j'ai parlé avec la production : 'Il faut protéger les petites !' Moi, je suis responsable, je sais dans quoi je mets les pieds, je sais comment je peux m'écrouler – ou pas –, comment m'en sortir. Les enfants, non. Et on ne détruit pas deux gamines pour un film évidemment", a-t-elle admis.

Odile Vuillemin a ensuite assuré qu'il y avait toujours un référent présent sur le tournage pour Milla et Lilas-Rose, c'est-à-dire un membre de leur famille. "Et, de toute façon, elles étaient suivies par un psy. La production a travaillé avec la DASS très en amont. Tout cela était hyper cadré et le réalisateur, Didier Blivel, a été extrêmement vigilant et délicat. (...) [Sur d'autres tournages–, j'ai vu des prises avec des bébés qui hurlaient, mais comme le réalisateur avait besoin qu'il crie, il a refait une prise au lieu de le donner à sa mère. À gifler", a-t-elle conclu le sujet.

Un homme parfait est diffusé à partir de 21h, sur TF1, ce mercredi 20 mars 2019.