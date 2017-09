Olivier Chiabodo, la triche dans Intervilles : "J'ai été menacé de mort..."

Pour de nombreux Français, Olivier Chiabodo reste l'ex-animateur d'Intervilles (TF1) qui a été écarté de la chaîne en 1997 après avoir été vu en train de favoriser une équipe lors d'un quiz. Vingt ans plus tard, l'ex-animateur de 54 ans a décidé de dévoiler sa vérité... et surtout de porter plainte contre X pour harcèlement moral.

Interrogé par nos confrères de Télé Star sur ce qui s'est passé à l'époque lors de l'affrontement Puy du Fou / Pays d'Ancenis, Olivier Chiabodo a raconté : "Tout a été dit dans le livre de François Viot, Le Jackpot des jeux télé, paru en 2009. Le producteur de l'émission, Gérard Louvin, y déclarait : 'On trichait tout le temps sur Intervilles.' En 1997, pour ne pas soulever d'autres lièvres, on a fait haro sur Chiabodo. Comme les autres animateurs, je ne faisais qu'obéïr aux ordres de la production. Il fallait que le spectacle tourne vite ; les règles se discutaient au fur et à mesure, au bord de la piste."

Licencié pour faute grave par TF1 après la polémique lancée par le Canard enchaîné (un licenciement annulé par les prud'hommes en 1998, ce qui a engendré la signature d'un accord de confidentialité entre les deux parties), puis réembauché de façon surprenante en 2006, Olivier Chiabodo a été une nouvelle fois écarté de la Une en janvier 2017. Vingt ans après les faits, il a décidé de réagir et de ne plus se laisser enfermer dans des placards dorés. "J'ai vieilli et je dois pouvoir envisager des projets sans subir d'opprobre. Aujourd'hui, j'estime être libéré de la clause de confidentialité", a-t-il assuré.

Las d'être vu comme le tricheur, Olivier Chiabodo accuse aujourd'hui la chaîne d'avoir acheté son silence toutes ces années et Gérard Louvin – qui avait lui aussi signé un contrat de confidentialité – d'avoir été à l'initiative de la tricherie en question via ses consignes données depuis une oreillette. Pire, l'ex-animateur prétend auprès de nos confrères du Parisien que son ex-producteur l'a menacé de mort dans les locaux de TF1 fin 2010 ! "J'ai été placardisé. Menacé de mort aussi. J'ai immédiatement déposé une main courante à la police. Quand j'ai alerté mes patrons, personne n'a réagi ni ne m'a protégé en tant que salarié", a-t-il commenté.

Gérard Louvin a déclaré de son côté que ces accusations étaient "ridicules".

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosques.