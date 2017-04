Ophélie Winter : Pour elle, Sheryfa Luna n'aurait pas dû gagner Popstars !

Elle a fait son grand retour sur le petit écran et sur une chaîne qu'elle connaît particulièrement : M6. A l'occasion de sa participation inattendue à Scènes de ménages, Ophélie Winter se confie comme elle ne l'a pas fait depuis longtemps.

Après être passée sur le plateau de Touche pas à mon poste - où elle a révélé que sa participation à la saison 5 de Danse avec les stars a été la pire expérience de sa vie -, la chanteuse et comédienne de 43 ans revient sur une autre expérience télé qui l'a marquée : celle de jurée dans la saison 4 de Popstars, avec Mia Frye et Benjamin Chulvanij.

Dans l'extrait de son interview accordée à On refait la télé sur RTL proposé par LCI (alors que l'intégralité de son témoignage sera diffusée le 9 avril prochain à 13h30 sur RTL), Ophélie Winter ne prend pas de pincettes pour évoquer Popstars, une émission qui n'était, pour elle, pas sincère. Sur 'Popstars', ça a été horrible, la production me poussait grave à dire du mal, mais je ne peux pas dire du mal. Ils pensaient que j'allais être totalement extravertie, dire vraiment plein de trucs, mais je ne peux pas ! Je sais tellement le rêve que c'est pour certaines personnes de chanter, de passer à la télé (que) je ne peux pas leur niquer leur rêve", n'a-t-elle pas hésité à lâcher à Eric Dussart et Jade, aux commandes d'On refait la télé sur RTL. "J'ai aimé certaines personnes qui avaient du coffre, de la personnalité vocale, mais non on ne pouvait pas les garder... Dès le début ils savent qui ils veulent garder en finale. Moi ça me dépasse, je suis trop nature, trop vraie pour être dirigé", a-t-elle complété.

Ophélie Winter ne s'arrête pas là et continue en faisant référence à la gagnante de sa saison, qu'elle prend de ne pas citer sans pour autant l'épargner. "La gagnante, à l'époque, je ne voulais pas que ce soit cette gagnante-là. Ils avaient décidé depuis très longtemps et moi j'étais complètement à la masse", a-t-elle déploré. "On ne sert à rien, mais il n'y a que moi qui le dis, les autres n'en parlent pas", a-t-elle aussi lâché sans langue de bois.

Sheryfa Luna va-t-elle lui répondre ?