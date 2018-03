Oscars 2018, le tapis rouge : Jennifer Lawrence, Gal Gadot... Défilé de stars !

Moment incontournable de la nuit des Oscars, le tapis rouge a tenu toutes ses promesses. Déroulé au Dolby Theatre, il y a vu défiler ses premières vedettes deux heures avant le début du show, avec notamment le nouveau Spider-Man Tom Holland, Patrick Stewart, Andy Serkis, la flamboyante Sofia Carson ou encore la bombesque Abbie Cornish (en Elie Saab).

Le show avait commencé avec quelques stars de l'équipe olympique américaine, emmené par Lindsey Vonn et le patineur Adam Rippon, bien remarqué avec ses harnais cuir sur son smoking. On a également assisté aux retrouvailles affectueuses de Mira Sorvino et Ashley Judd, deux actrices qui ont récemment eu pour triste point commun d'avoir été victimes d'Harvey Weinstein.

Au jeu du défilé glamour, Salma Hayek, qui était accompagnée de son mari François-Henri Pinault, Lupita Nyong'o, la très classe Jane Fonda, Allison Williams, Paz Vega, Fatma Al Remaihi (la directrice du Doha Film Institute), la Black Panther Chadwick Boseman, Helen Mirren ou encore Taraji P. Henson (Empire) et sa robe fendue ont donné le ton face à quelques nommés dont Christopher Plummer, Allison Janney, Sam Rockwell, Jordan Peele (le réalisateur de Get Out), Gael Garcia Bernal (qui chante Remember Me pour le film d'animation Coco), nos frenchies Agnès Varda et Alexandre Desplat, ou encore Mary J. Blige, qui est la première à être nommée à la fois dans la catégorie meilleur second rôle féminin et meilleure chanson originale.

À une heure du lancement de la 90e cérémonie des Oscars, la tension est montée d'un cran avec l'arrivée de nombreuses stars, dont Matthew McConaughey et sa sublime Camila Alves. Timothée Chalamet, révélation de Call Me By Your Name, a de son côté fait grimper le nombre de décibels, tandis que Greta Gerwig, Mark Hamill, Gary Oldman, Ansel Elgort, Whoopi Goldberg et Steven Spielberg débarquaient sur le red carpet.

Dans une robe scintillante en sequin griffée Dior, Jennifer Lawrence a aimanté les regards, tout comme Saoirse Ronan, remarquée dans une tenue rose bonbon. Les grandes reines de la soirée, Gal Gadot, la très chic Emma Stone en Louis Vuitton, Emily Blunt, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Meryl Streep ou encore Jennifer Garner se sont ensuite succédées.