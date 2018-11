Ousmane Dembélé, bad boy des Bleus ? Averti par Didier Deschamps pour ses écarts

"J'sais plus si j'suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds : Ousmane Dembélé !", Vegedream a choisi de retenir les qualités de jeu du jeune attaquant de l'équipe de France dans son tube Ramenez la coupe à la maison qui a suivi le sacre des Bleus en Russie, au Mondial 2018. Mais ce sont surtout ses écarts de conduite qui dérangent, notamment en Espagne.

Membre de l'équipe du FC Barcelone, Ousmane Dembélé agace les dirigeants du club qui lui reprochent surtout de ne jamais arriver à l'heure. Pire, l'attaquant a récemment séché l'entraînement sous prétexte qu'il avait une gastro, sans prendre la peine de prévenir le staff. Ses nuits sont également courtes puisqu'il les passe très souvent à jouer avec ses amis à la Playstation.

Ces écarts n'ont pas empêché Didier Deschamps de le rappeler en équipe de France pour les deux matchs à venir, celui du 16 novembre prochain face aux Pays-Bas et celui du 20 contre l'Uruguay. Ousmane Dembélé a malgré tout été mis en garde par le sélectionneur des Bleus. "Ousmane est un peu coutumier des retards. Il va dire qu'il n'est pas le seul, mais que ce soit à Barcelone ou en équipe de France, il doit vraiment être un peu plus attentif à ces choses qui font partie de la vie d'un footballeur de haut niveau et de ses exigences", a-t-il déclaré sur le sujet en conférence de presse. Didier Deschamps n'a pas hésité à prévenir son joueur, et d'autres, de possibles sanctions en cas de non-amélioration : "Si ça ne répond pas, je ferai en sorte de leur faire comprendre différemment." Ousmane Dembélé sait à quoi s'en tenir.