P. Diddy réagit à la mort de son ex Kim Porter : "C'est un cauchemar"

Sean Combs, alias P. Diddy, vit des moments douloureux. Le 15 novembre 2018, son ex-compagne et mère de trois de ses enfants, Kim Porter, a été retrouvée morte à l'âge de 47 ans à son domicile de Toluca Lake, à Los Angeles. Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer les causes exactes du décès, mais des premières informations révélées par TMZ avaient fait état d'une santé très fragile pour celle qui aurait souffert "d'une pneumonie ou d'une grippe" avant son décès.

Dimanche 18 novembre, le rappeur de 49 ans a finalement brisé le silence en réagissant à la triste nouvelle. Sur son compte Instagram, P. Diddy a publié une vidéo souvenir de moments joyeux passés avec Kim Porter. Des images extraites d'un ancien shooting pour le magazine Essence et au cours duquel la jeune femme était alors enceinte. "Cela fait trois jours que je tente de sortir de ce cauchemar. Mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce que je vais devenir sans toi, bébé. Tu me manques tellement. Aujourd'hui, je te rends hommage, je vais essayer de trouver les mots pour évoquer notre relation inexplicable. On était plus que des meilleurs amis, on était plus que des âmes soeurs. NOUS ETIONS AUTRE CHOSE B**DEL ! Et tu me manques tellement", a-t-il écrit.