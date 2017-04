Pamela Anderson à moitié nue à 49 ans : La bombe n'a rien perdu de sa superbe

À l'aube de la cinquantaine, la bombesque Pamela Anderson n'a pas pris une ride. Lors d'un nouveau shooting photo torride, la sirène sexy de la série Alerte à Malibu a dévoilé sa plastique de rêve et son corps athlétique sur lequel le temps semble n'avoir aucune prise.

En lingerie fine, porte-jarretelles, body en dentelle ou encore en petite tenue affriolante, la nouvelle ambassadrice de la boutique érotique Coco De Mer a prouvé qu'elle en avait encore sous le capot ! Cette nouvelle campagne de publicité fait suite à un premier vidéo-clip très très hot dans lequel on pouvait voir la bombe de 49 ans se faire plaisir en solitaire à l'occasion de la Saint-Valentin.

Sans surprise, la PDG de la marque Lucy Litwack, s'est félicitée de ce partenariat osé. "Pamela est l'icône parfaite pour notre gamme de produits, et les photos réalisées par Rankin reflètent parfaitement l'esprit de chacune de nos pièces, qui se veulent élégantes, gracieuses et érotiques. C'est un partenariat très spécial pour lequel nous n'avons reçu que des retours positifs de la part de nos clients", a-t-elle confié au Daily Mail.

Malgré son âge, la maman de Brandon et Dylan (19 et 20 ans, et dont le père est son ex-mari Tommy Lee) ne renonce pas à sa sulfureuse réputation. "Je suis toujours partante lorsqu'il s'agit d'être coquine. Rien n'a changé. Nous sommes tous des créatures sexuelles. Tant qu'elles sont sur Terre, les femmes sont des êtres sensuels", expliquait l'ambassadrice vegan de la PeTA sur le plateau de l'émission Loose Women il y a quelques mois. C'est son chéri Julian Assange, le fondateur du site Wikileaks, qui doit être content !

Coline Chavaroche