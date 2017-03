Pamela Anderson éternellement jeune avec Bruno Roblès pour un dîner d'exception

Pamela Anderson a quitté la capitale anglaise où elle passe le plus clair de son temps depuis qu'elle est tombée sous le charme du lanceur d'alertes Julian Assange, qui vit retranché à l'ambassade d'Equateur de Londres depuis 2012 pour échapper à un mandat d'arrêt européen.

La star de la série Alerte à Malibu s'est rendue en France ce week-end pour assister à une soirée de charité. La bombe de 49 ans, sur qui le temps semble n'avoir aucune prise, a fait sensation à Sainte-Maxime.

L'actrice a assisté à un dîner caritatif organisé en faveur de sa fondation au Casino Barrière de la ville, qui milite pour la protection des fonds marins et soutient différentes actions environnementales au niveau local, notamment la préservation de la posidonie, la collecte de bouchons d'amour et la promotion des déplacements en transports en communs.

Sur le tapis rouge de la soirée, la maman de Brandon et Dylan Lee (19 et 20 ans, qu'elle partage avec son ex-mari Tommy Lee) a misé sur la sobriété et l'élégance avec une robe en dentelle blanche et noire, légèrement transparente, ainsi qu'une jolie paire d'escarpins signées Dolce&Gabbana.

L'ambassadrice de la PETA, vegan depuis longtemps, était accompagnée de l'animateur Bruno Roblès, venu lui aussi soutenir la cause animale, ainsi que du directeur de l'établissement Olivier Bader. Tous ensemble, ils ont passé la soirée à lever des fonds pour la fondation autour d'un dîner élaboré par le chef Maryan Grandon de l'hôtel Le Majestic, suivi d'une tombola.

Depuis plusieurs années, le Casino Barrière de Sainte-Maxime est engagé auprès de l'Observatoire Marin du golfe de Saint-Tropez qui mène des actions afin de participer à la préservation des fonds marins. Le Casino s'est donc associé à la fondation de Pamela Anderson, qui défend activement les droits humains, animaux et environnementaux, avec l'aide de la Sea Sea Shepherd notamment.

