Pamela Anderson terrorisée par Adil Rami : "Il m'a blessée tant de fois"

Il y a quelques jours encore, Pamela Anderson et Adil Rami se promenaient en amoureux dans les rues de Beverly Hills. Impossible d'imaginer alors que le couple allait se séparer et surtout que cette rupture se ferait dans de telles circonstances.

Ce mardi 25 juin 2019, Pamela Anderson s'est saisie de sa page Instagram pour révéler avoir quitté le footballeur français de 33 ans. Une décision prise après avoir découvert que le champion du monde et défenseur de l'Olympique de Marseille menait une double vie. "J'ai été dévastée d'apprendre ces derniers jours qu'il menait une double vie. Il avait l'habitude de se moquer des autres joueurs qui avaient des maîtresses au coin de la rue. Il les appelait des monstres. Mais pire, il a menti à tout le monde. Comment est-ce possible de contrôler le coeur de deux femmes comme cela ? Et je suis sûre qu'il y en avait d'autres. C'est lui le monstre", a accusé la star hollywoodienne de 51 ans dans un premier message, illustré avec une photo symbolique. L'image a été prise le 19 mai dernier lors de la 28e cérémonie des trophées UNFP du football qui s'était déroulée au Pavillon d'Armenonville à Boulogne-Billancourt. Le couple avait choisi cet événement sportif pour signer son tout premier tapis rouge à deux.

La jalousie, la torture physique et émotionnelle

Dans la foulée, Pamela Anderson a publié d'autres messages dans lesquelles elle avance qu'Adil Rami la terrorise. Des accusations très lourdes sur lesquelles le footballeur ne s'est toujours pas exprimé afin de livrer sa version des faits. L'ex-actrice d'Alerte à Malibu, qui s'était installée à Marseille en 2018 par amour, annonce qu'elle quitte la France malgré les tentatives d'Adil pour la retenir. "Il a tout essayé. Il m'a envoyé des fleurs, des lettres. Je n'accepte pas. Il est venu à mon hôtel. La sécurité l'a fait partir. J'ai un garde du corps parce qu'il me fait peur. Il m'a blessée et menacée tant de fois", a-t-elle écrit.

Pamela Anderson a ensuite indiqué qu'un ami proche l'avait pourtant mise en garde, le photographe David LaChapelle qui lui a dit "depuis le début que c'était un menteur." Adil Rami lui a alors ordonné de couper les ponts avec lui et tous ses autres amis "fous".

"Je me suis sentie utilisée, trahie et blessée. Mais j'aurais dû mieux savoir. La jalousie, la torture physique et émotionnelle. (...).J'ai essayé de le quitter 10 fois. A chaque fois il me courait après en me disant qu'il mourrait sans moi. Qu'il irait en thérapie. Qu'il ne me ferait plus de mal. Il voulait que l'on vive à Malibu un jour. J'ai même envoyé un mail à un ami qui a son équipe à LA (Los Angeles NDLR) pour lui l'année prochaine. Comme il me l'avait demandé", a-t-elle écrit.

Face à un tel comportement, Pamela Anderson reproche également à Adil Rami son hypocrisie puisqu'il s'est engagé contre les violences faites aux femmes. Depuis mars dernier, le footballeur est le visage d'une campagne en faveur du 3919, plateforme d'écoute destinée à lutter contre les violences faites aux femmes.