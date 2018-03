Paris Hilton redevenue proche de Nicole Richie, elle l'a invitée à son mariage !

Paris Hilton prépare très activement son mariage avec Chris Zylka. Fiancée à l'acteur depuis le mois de janvier 2018 (un événement qui venait sceller un peu moins d'une année de relation), la star de 37 ans a révélé lors d'un entretien accordé à Entertainment Tonight qu'elle peaufinait la liste des invités et que deux grandes stars figuraient sur la liste : Britney Spears mais aussi son ex-BFF Nicole Richie. Surprenant ? Pas tant que ça. "Toutes mes copines seront invitées. Pour le moment, on choisit seulement la robe et le lieu. Il y a tellement à prévoir, j'ai hâte. C'est une période très exaltante pour tout le monde", a-t-elle ajouté.

Amies de longue date, Paris Hilton et Nicole Richie avaient fameusement partagé l'affiche de l'émission de télé-réalité The Simple Life entre 2003 et 2007. Au cours de la dernière décennie, plusieurs rumeurs persistantes avaient fait état d'une relation dégradée entre les deux stars. En réalité, il n'en est rien. Si elles se voient moins qu'avant et qu'elles ont toutes deux emprunté des chemins différents, l'héritière américaine et la créatrice de mode s'apprécient énormément.

Un retour à la télévision ?

"Paris est une personne présente dans ma vie depuis le premier jour. Je ne lui ai pas parlé depuis un moment, mais si vous voulez vraiment savoir, un ami est pour moi quelqu'un à qui on ne parle pas forcément tous les jours. (...) Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps, mais nous sommes de très bonnes amies. Je l'aime et j'aime sa famille. Et j'ai beaucoup de respect pour elle", avait déclaré l'épouse de Joel Madden au magazine Marie Claire en janvier 2014.

Dans son entretien pour Entertainment Tonight, Paris Hilton a également révélé qu'elle avait été approchée pour faire une apparition dans le projet de reboot de The Simple Life. Sa réponse ? "Je me suis beaucoup amusée à faire cette émission à l'époque mais je me concentre aujourd'hui sur mes projets, je n'aurais pas vraiment le temps de retourner dans une ferme et de faire tout ça", a-t-elle lancé. Bien tenté !