Paris Jackson : Amoureuse et irrésistible pour CALVIN KLEIN et le groupe The xx

Ce n'est pas sur une campagne publicitaire classique, mais bien en musique que Paris Jackson fait ses premiers pas d'égérie de CALVIN KLEIN. La fille de Michael Jackson et Debbie Rowe figure dans le clip de I Dare You, une chanson du groupe The xx extraite de l'album I See You. La vidéo a été tournée en avril à Los Angeles et est réalisée par Alasdair McLellan.

Paris Jackson en partage la vedette avec les acteurs Ashton Sanders (Moonlight) et Millie Bobby Brown, et les mannequins Lulu et Ernesto Cervantes. Paris et Ashton y incarnent un charmant couple prêt à s'aventurer dans une maison hantée et entament un slow au rythme du single de The xx.

Depuis sa signature au sein de l'agence IMG, Paris Jackson mène une folle ascension vers les sommets de l'industrie de la mode. La jolie blonde a récemment ajouté à son portfolio une nouvelle parution presse. Elle pose en couverture du numéro de juillet 2017 du magazine Vogue Australia.