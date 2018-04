Paris Jackson : La fille de Michael Jackson au bord de la dépression ?

En apparence, Paris Jackson mène une vie d'ado parfaite, partagée entre sa carrière de mannequin, les soirées mondaines et autres bons moments entre amis. Sa famille craint pourtant qu'elle fasse une "sérieuse dépression." Notamment en cause, sa relation ambiguë avec l'actrice et top model Cara Delevingne...

Les inquiétudes du clan Jackson pour Paris sont révélées par Page Six ! Elles sont apparues après la publication d'une vidéo par la fille de Michael Jackson et Debbie Rowe, dans laquelle elle marche au bord d'un immeuble et manque de trébucher. Cara Delevingne apparaît également dans cette vidéo et rattrape son amie (ou plus si affinités).

"Paris se sent libre, folle et déshinibée en compagnie de ses amies", a confié un membre de la famille à Page Six. Il ajoute que la grand-mère de l'adolescente, Katherine Jackson, "n'est pas une fan des couples gays. En réalité, elle pourrait être désemparée et penser avoir échoué dans son rôle de tutrice." Paris Jackson et Cara Delevingne ont été photographiées fin mars, à l'issue d'un dîner. Les deux femmes dansaient et s'embrassaient dans la rue.

"Michael aurait voulu qu'elle soit heureuse. Si Cara ou quelqu'un d'autre la rend heureuse et la complète, au final, c'est ce qui est le plus important", ajoute ce proche des Jackson non-identifié.

De son côté, Paris a toujours l'air comblée. En témoignent les images d'une soirée entre amis qu'elle a publiées ce week-end sur Instagram !